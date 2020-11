10.60% din moldoveni au votat pana la ora 10.00. Prezenta usor mai ridicata decat in 2016

Comparatia cu primul tur de scrutin este insa mai greu de evaluat, avand in vedere ca responsabilii de la Comisia Electorala Centrala nu au inclus diaspora in prezenta totala la vot in statistica din 1 noiembrie, scrie agora.md.Prezenta este usor mai mare decat in turul doi de scrutin al alegerilor prezidentiale din 2016, cand s-au confruntat aceiasi candidati: Igor Dodon si Maia Sandu.In graficul de mai jos se regaseste o analiza prezenta la vot pe varste. Potrivit datelor CEC, la ora 10:00, cea mai activa categorie de varsta a fost cea de 56-70 de ani, chiar intr-o masura mai mare decat in turul doi al anului 2016.Primele trei categorii de varsta - 18-25, 26-40 si 41-55 - participa intr-o masura mai mica la vot decat acum patru ani. Mai activi ca in 2016 sunt si pensionarii trecuti de 71 de ani.Citeste si: