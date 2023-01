100 de milioane de crestini sunt persecutati, in lume

Aproximativ 100 de milioane de crestini din intreaga lume sunt supusi persecutiilor, cele mai grave cazuri fiind inregistrate in Siria si Etiopia, se afirma in raportul anual al "Open Doors", un ONG ce se ocupa cu apararea drepturilor crestinilor.

Alte state unde crestinii sunt supusi persecutiilor sunt Coreea de Nord, Arabia Saudita si Afganistan, se mai precizeaza in documentul preluat de Reuters.

In topul statelor care ii persecuta pe crestini, Siria a urcat, in 2012, de pe locul 36 pe locul 11. Organizatiile radicale islamiste suspecteaza minoritatea crestina ca ii sustine pe rebelii care vor sa-l inlature de la putere pe Bashar al Assad.

Etiopia, a carei populatie este in proportie de doua treimi de religie crestina, a urcat, intr-un an, de pe locul 38 pe locul 15. In aceasta tara este vorba despre violentele dintre radicalii islamisti si crestinii traditionali.

"Exista peste 65 de state in lume unde crestinii sunt persecutati", se afirma in concluziile raportului publicat marti. Open Doors functioneaza din anii '50, cand Bibliile au fost arse in statele comuniste.

Ads