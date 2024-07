13 militari turci ucisi de rebelii kurzi

Cel putin 13 militari turci au fost ucisi in sud-estul Anatoliei in cursul unui atac lansat de rebelii kurzi, membri ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a anuntat Statul Major al armatei turce intr-un comunicat, informeaza AFP.

"Un numar de 13 membri ai fortelor de securitate au fost ucisi intr-un atac desfasurat la 7 octombrie de organizatia terorista impotriva uneia din unitatile noastre aflate in misiune in provincia Sirnak la ganita cu Irakul", se precizeaza in comunicat.

"Unitatile noastre operationale s-au lansat in urmarirea membrilor organizatiei pe teritoriul nostru national in timp ce tiruri de acoperire au fost directionate spre punctele de iesire din tara", adauga documentul Statului Major.

Autoritatile provinciei Sirnak anuntasera anterior moartea unui rebel PKK in cursul confruntarilor armate cu armata turca care au avut loc in regiunea Cudi.

PKK si-a intensificat atacurile in sud-estul Turciei de la inceputul anului, cel mai violent fiind inregistrat la sfarsitul lunii septembrie cand 12 persoane au fost ucise dupa ce militantii au deschis focul aspra unui microbuz in orasul Beytussebab din provincia Sirnak.

Ads