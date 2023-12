15.000 de crocodili au evadat dintr-o ferma sud-africana

In jur de 15.000 de crocodili au scapat dintr-o ferma din Africa de Sud, in urma ploilor abundente si a indundatiilor din ultimele zile.

Proprietarul fermei a deschis portile pentru a le feri de furtuna care putea sa le distruga, iar crocodilii au iesit nestingheriti, scrie BBC.

Aproape jumatate dintre ei au fost recuperati, dar restul sunt in continuare in libertate. Ferma Rakwena este situata la 15 km de orasul Pontdrif, in apropierea granitei cu Botswana.

Zane Langman, ginerele proprietarului fermei a declarat pentru presa locala ca multi dintre crocodili au disparut in tufisurile de pe marginea raului Limpopo.

Ads