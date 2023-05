18 palestinieni au fost arestati de trupele israeliene

Trupele israeliene au arestat 18 persoane in urma unui raid efectuat asupra cartierului general al armatei palestiniene din Ramallah, informeaza bbc.co.uk. Armata israeliana a precizat ca persoanele capturate erau suspectate ca ar fi lansat atacuri catre cetateni israelinei si apoi s-ar fi refugiat in cladire. Printre cei arestati se afla si Khalil Shilo, un membru al Brigazilor Martirilor al-Aqsa, o organizatie care are conexiuni cu miscarea Fatah a presedintelui Mahmoud Abbas.

Khalil Shilo era urmarit de cand a izbucnit revolta palestiniana, in anul 2000. Aproximativ 30 de vehicule militare au inconjurat cartierul general inainte de trece la capturarea suspectilor. Israelienii au mai confiscat, de asemenea, si armele gasite la fata locului.