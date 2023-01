193 de protestatari au fost arestati in Republica Moldova

Autoritatile din Republica Moldova au arestat 193 de protestatari la Chisinau, a informat Ministerul de Interne.

"Pentru a mentine ordinea si pentru a respecta legea in Chisinau am fost nevoiti sa folosim armele lor. Este vorba de o multime de betivi si huligani", a declarat Alla Melek, purtatorul de cuvant din Ministerul Afacerilor Interne, informeaza Ria Novosti.

Se pare ca printre persoanele arestate se afla si opt minori, informeaza Interfax. Protestatari retinuti au fost acuzati de vandalism, huliganism, furt si atacuri criminale. Sute de cetateni moldoveni au devastat Presedintia si Parlamentul, intr-o actiune despre care presedintele Vladimir Voronin a spus ca a fost o tentativa de lovitura de stat.

Zeci de membri ai fortelor de interventie au preluat din nou controlul, miercuri dimineata, asupra birourilor Administratiei Prezidentiale si Parlamentului de la Chisinau si au arestat zece manifestanti.

In urma acestor actiuni 96 de ofiteri de politie au fost raniti, iar 43 dintre ei sunt spitalizati in acest moment, doi fiind in stare foarte grava.

Demonstrantii care protestau fata de victoria in alegeri a comunistilor, aflati de opt ani la putere, devastasera birourile Presedintiei si incendiasera Parlamentul, transmit Reuters si AFP.

Politia a deschis focul cu gloante oarbe, marti noaptea, in zona Guvernului, pentru ca magazinele din preajma erau amenintate de persoane care incepusera sa sparga vitrinele, a declarat pentru NewsIn Ala Meleca, purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne.

Ads