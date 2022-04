2 militari bulgari, raniti in Afganistan

Doi militari bulgari au fost raniti vineri seara intr-un atac cu rachete asupra aeroportului de la Kandahar, principalul oras din sudul Afganistanului, a anuntat Ministerul bulgar al Apararii, citat de AFP.

Cei doi militari au fost spitalizati. Unul dintre ei este ranit la un brat, iar celalalt la un picior.

Un detasament de circa 250 de soldati bulgari are misiunea de a asigura securitatea aeroportului de la Kandahar.

Aproape 470 de bulgari, dintre care o parte se afla la Kabul, participa la Forta Internationala de Asistenta pentru Securitate (ISAF) din Afganistan, sub comanda NATO. Bulgaria a trimis, in plus, trei echipe de medici la un spital gestionat de spanioli la Herat si la inca unul gestionat de francezi la Kabul.

