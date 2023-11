200 de pedofili, arestati de politistii austrieci

Polistii austrieci au anuntat vineri ca au anihiliat o retea internationala de pedofili, in cadrul actiunii fiind arestate 189 de persoane din 170 de tari.

In cadrul operatiunii au fost confiscate 14.000 de computere, harduri si dischete. Site-ul pedofililor a fost vizitat de 12 milioane de ori pana in momentul in care a fost inchis, relateaza The International Herald Tribune.

"Din pacate au fost arestati profesori si alte persoane care lucrau cu copii", a declarat Herald Gremel, coordonatorul anchetei ce a durat un an si a fost realizata in colaborare cu politistii croati.

Printre suspecti se mai afla doctori, politicieni si un avocat, potrivit unor surse din cadrul politiei.

