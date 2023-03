242.000 de euro au fost furati de la turneul de poker din Germania

Autorii jafului de la turneul de poker din Germania au furat doar 242.000 de euro. Suma ar fi fost mult mai mare daca un angajat al hotelului nu reusea sa ii smulge geanta cu bani unuia dintre hoti.

Politistii au precizat ca in seif se aflau 691.000 de euro la momentul jafului, care nu a decurs asa cum se asteptau hotii, scrie Berliner Morgenpost.

Anchetatorii sunt optimisti in ceea ce priveste prinderea cat mai rapida a hotilor datorita numarului mare de martori, a inregistrarilor si a urmelor pe care le-au lasat acestia.

Potrivit informatiilor grupul care a comis jaful era alcatuit din sase indivizi inarmati cu pusti Kalasnikov si cu grenade. Patru dintre hoti au intrat in hotelul situat in Potsdamer Platz, din centrul capitalei germane, iar ceilalti doi au pazit intrarea. Dupa atac, ei au fugit in directia unui mare centru comercial din aceasta piata foarte frecventata de turisti.

Un martor ocular a spus ca atacul a durat circa zece minute si ca serviciile de securitate au avut o reactie foarte curajoasa. Turneul, la care saptamana aceasta a participat si Boris Becker, a fost reluat dupa patru ore.