Peste 30 de copii orfani din Siria au fost preluati de o delegatie rusa de la autoritatile kurde

Dupa ce au proclamat in martie 2019 caderea "califatului" SI in Siria , kurzii solicita repatrierea a mii de femei straine si copii ai jihadistilor, care sunt in prezent tinuti in tabere suprapopulate.Duminica, 34 de copii au fost predati unei delegatii ruse conduse de trimisa presedintelui rus Vladimir Putin pentru drepturile copiilor, Ana Kuznetova, a constatat corespondentul AFP la Qamishli.Este vorba despre "orfani rusi proveniti din familii ale organizatiei teroriste DAESH", a precizat intr-un comunicat departamentul pentru afaceri externe al administratiei semiautonome kurde.Copiii au intre 3 si 14 ani, a declarat pentru AFP un responsabil al departamentului, Fener Al-Kait, adaugand ca pana in prezent Rusia a repatriat cel putin 169 de minori."Exista si alti copii, vom coopera pentru a-i preda (autoritatilor ruse) in valuri succesive, in viitorul apropiat", a subliniat Kait, pe marginea unei conferinte organizate pentru transferul copiilor.Rusia a fost una dintre primele puteri straine care a organizat repatrieri din Siria, dar si din Irak In contextul apelurilor repetate ale kurzilor, majoritatea tarilor, in special europene, refuza sa-si repatrieze cetatenii."Pericolul SI ramane miile de detinuti si miile de familii din tabere (...), care pastreaza ideologia extremista", au avertizat recent fortele kurde, deplangand "lipsa de actiune de pe scena internationala pentru a rezolva acest dosar".In februarie, un raport al ONU semnala "cazuri de radicalizare, de formare, de colectare de fonduri" in tabara Al-Hol, precizand ca circa 10.000 de femei si copii straini traiesc in acest oras de corturi.