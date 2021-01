VIDEO FOTO Imagini dramatice dupa cutremurul puternic din Indonezia. Bilantul a ajuns la 42 de morti si peste 800 de raniti

In urma cutremurului si a replicilor acestuia, peste 300 de case si doua hoteluri au fost distruse, relateaza Reuters.De asemenea, cutremurul a distrus si un spital, unde mai multe persoane au fost prinse sub daramaturi.Cutremurul de magnitudinea 6,2, potrivit Institului american de geofizica USGS, a avut loc vineri, la ora locala 2.18 (joi, 21.18, ora Romaniei).Epicentrul seismului a fost localizat la 36 de kilometri sud de Mamuju, la o adancime de 18 kilometri, a precizat USGS.Cel putin 26 de replici ale cutremurului au fost semnalate.Regiunea Palu, pe Insula Sulawesi, a fost afectata, in septembrie 2018, de un cutremur foarte puternic, de magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami devastator.Aceasta catastrofa s-a soldat cu 4.300 de morti si cel putin 170.000 de deplasati.Alt seism devastator, de magnitudinea 9,1, a avut loc in largul coastei Insulei Sumatra in 2004 si a antrenat un tsunami care a ucis 220.000 de oameni in regiune, dintre care aproximativ 170.000 in Indonezia.Citeste si: