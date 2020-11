62 de politisti si jandarmi raniti in timpul marsurilor pentru libertati din Franta

Ministerul de Interne a precizat ca 62 de membri ai fortelor de ordine au fost raniti - 23 la Paris si 39 in alte orase.In mai multe videouri difuzate pe retelele de socializare se vedeau politisti loviti de manifestanti.Doi manifestanti, care au facut o sesizare la Inspectia Generala a Politiei (IGPN), au fost de asemenea raniti in provincie, conform politiei.La Paris, nu a fost inca realizat un bilant al ranitilor in randul manifestantilor.Un fotograf sirian independent, Ameer al Halbi, in varsta de 24 de ani, care acoperea manifestatia, a fost ranit la fata.Secretarul general al organizatiei Reporteri fara Frontiere (RSF), Christophe Deloire, a denuntat sambata seara pe Twitter violentele politienesti 'inacceptabile' impotriva acestui colaborator al Polka Magazine si AFP.In total, conform Ministerului de Interne, la manifestatii au luat parte 133.000 de persoane, dintre care 46.000 la Paris. Organizatorii au anuntat in schimb 500.000 de participanti, dintre care 200.000 in capitala.Mobilizarea puternica impotriva proiectului de lege 'Securitate Globala', care potrivit detractorilor ar limita in special libertatea de informare, a survenit dupa doua scandaluri legate de violente politienesti in ultimele zile, care au adus subiectul la un punct de fiebere si l-au determinat pe presedintele Emmanuel Macron sa se implice in acest dosar.CITESTE SI: