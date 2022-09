700 de imigranti clandestini au fortat grilajele centrului de pe insula Lampedusa

Circa 700 de imigranti clandestini au fortat sambata dimineata grilajele centrului de retinere de pe insula Lampedusa, din sudul Italei, si au inceput sa manifesteze pe strazile orasului, a declarat pentru AFP primarul Bernardino De Rubeis.

"Circa 700 de imigranti" din cei 1.300 prezenti in centrul pentru retinerea clandestinilor "au scapat in total in aceasta dimineata". Tensiunea "este la cote ridicate", a mai spus primarul din Lampedusa.

Clandestinii, mai numerosi decat politistii prezenti pe insula, au format un alai care protesteaza si se indreapta catre Primarie strigand "Libertate, ajutati-ne!".

Imigrantii protesteaza fata de instituirea pe insula a unui nou Centru de Identificare si Expulzare, operational incepand de vineri, care permite repatrierile mai rapide. Guvernul Berlusconi doreste si a luat masuri pentru accelerarea procedurilor de expulzare.

Ads