A demisionat ministrul polonez de Externe. Motivele acestei decizii nu au fost facute publice

"Ministrul a declarat in trecut ca perioada postelectorala este momentul adecvat pentru o schimbare la conducerea diplomatiei poloneze", a explicat biroul de presa al Ministerului polonez de Externe, pentru agentia PAP.Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, sustinut de putere, a fost reales in luna iulie.Czaputowicz, care era ministru de Externe din ianuarie 2018, si-a exprimat "convingerea ca succesorul sau va mentine linia actuala si va favoriza intarirea pozitiei Poloniei pe scena internationala", a mentionat ministerul.Demisia lui Czaputowicz vine intr-un moment in care Varsovia este implicata in rezolvarea crizei politice din Belarus, dupa alegerile prezidentiale contestate de opozitia din Belarus si de Uniunea Europeana. Miercuri, ministrul i-a primit in Polonia pe opozantii belarusi Valeri si Veronika Tepkalo.