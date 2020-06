A murit actorul Ian Holm, Bilbo Baggins din Stapanul Inelelor

Ziare.

Ian Holm, versatilul actor care a jucat o varietate de roluri, de la androizi pana la hobbitul in Stapanul Inelelor, a murit la Londra la 88 de ani, a confirmat agentul sau pentru The Guardian "Cu mare tristete, anuntam ca actorul Sir Ian Holm a murit in aceasta dimineata la varsta de 88 de ani", a anuntat agentul. "A murit linistit in spital, vegheat de familia lui", se mai spune in comunicatul are precizeaza ca actorul suferea de o afectiune provoata de Parkinson. "A fost incantator, amabil si talentatsi ii vim simti lipsa".