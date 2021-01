A murit mostenitorul imperiului financiar Rothschild. Benjamin de Rothschild avea 57 de ani si a suferit un infarct

Compania a anuntat ca acesta murit in dupa-amiaza zilei de vineri, 15 ianuarie, in locuinta sa din Pregny, Elvetia, conform The Independent Din 1997, Benjamin de Rothschild a condus grupul bancar denumit dupa tatal sau. Astazi, grupul Edmond de Rothschild are active totale de circa 160 de miliarde de euro.Revista Forbes a estimat averea lui Benjamin de Rothschild la 1,5 miliarde de dolari. El este descendentul familiei Rothschild, care are o istorie activa de aproape 300 de ani in industria bancara din Europa.Citeste si: