A murit celebrul spion britanic George Blake. Cum ajunsese o adevarata legenda

"Astazi, legendarul ofiter de informatii (...) George Blake nu mai este. El ne iubea sincer tara, admira realizarile poporului nostru in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial", a declarat pentru agentia de presa TASS purtatorul de cuvant al serviciilor de informatii externe ale Rusiei (SVR), Serghei Ivanov.Fost membru al rezistentei in Olanda in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, apoi agent al MI6, serviciile de informatii externe britanice, in perioada Razboiului Rece, Blake si-a oferit serviciile sovieticilor in anii 1950 dupa ce fusese martorul bombardamentelor americane asupra populatiei civile in Coreea , scrie AFP.Blake a furnizat KGB numele a sute de agenti si a dezvaluit existenta unui tunel secret in Berlinul de Est folosit pentru a-i spiona pe sovietici.Denuntat de un agent dublu polonez, Blake este condamnat in 1961 la 42 de ani de inchisoare in Marea Britanie, insa reuseste sa evadeze din inchisoare cinci ani mai tarziu cu ajutorul unei scari din funie si al colegilor de celula.Fugarul reuseste sa traverseze Cortina de Fier prin Republica Democrata Germana (RDG) si ajunge in Est. Salutat ca un erou la Moscova , Blake primeste din partea serviciilor de informatii ruse gradul de colonel. In pofida dezmembrarii URSS, careia si-a dedicat viata, Blake nu si-a regretat niciodata faptele.George Blake era ultimul supravietuitor al unei generatii celebre de agenti dubli britanici, "cartite" pe care URSS a reusit sa le recruteze in plin Razboi Rece.