A murit George Shultz, fost secretar de stat al presedintelui Reagan si arhitect important al diplomatiei americane

"Unul dintre cei mai mari strategi ai tuturor timpurilor, care a activat in timpul a trei presedinti americani, George P.Shultz a decedat pe 6 februarie", a precizat pe site-ul sau acest centru de reflectie afiliat universitatii californiene Stanford. "Shultz a jucat un rol-cheie, impreuna cu presedintele Ronald Reagan, in modificarea cursului istoriei, folosind toate instrumentele diplomatiei pentru a pune capat Razboiului Rece", adauga acest institut, in care fostul ministru a fost membru timp de peste 30 de ani.George Shultz a ocupat de-a lungul vremii p atru functii diferite in cadrul guvernului federal american: ministru al afacerilor externe, ministru al trezoreriei, al muncii si pentru buget.Un alt secretar de stat al unei presedintii republicane, Condoleezza Rice, a salutat memoria unui "mare om de stat american" si "adevarat patriot", care "a facut lumea mai buna".