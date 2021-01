A murit Larry King, legenda televiziunii americane. A avut COVID-19

La sfarsitul anului trecut el a fost internat dupa ce a fost infectat cu coronavirus.Larry King era recunoscut in Statele Unite ale Americii ca fiind unul dintre cei mai mari intervievatori. A castigat un Premiu Emmy, doua Peabody Award si zece Cable ACE Award.Jurnalistul suferea de diabet de tip 2 si a cunoscut numeroase probleme medicale, in special mai multe crize cardiace, cancer pulmonar si anghina pectorala, o boala provocata de scaderea fluxului sanguin catre inima.El a fost una din figurile cele mai marcante ale istoriei televiziunii americane, cunoscut pentru manecile sale suflecate, cravatele multicolore, bretelele si ochelarii sai cu rame mari.Timp de 25 de ani a prezentat emisiunea "Larry King Live". El a luat interviuri tuturor presedintilor americani cu incepere din 1974 si unor lideri politici, ca palestinianul Yasser Arafat sau presedintele rus, Vladimir Putin , precum si unor vedete ca Frank Sinatra, Marlon Brando sau Barbra Streisand.Larry King a parasit CNN in 2010. Ulterior, a lansat emisiunea "Larry King Now", in 2012, pe ORA TV, un canal pe internet platit, fiind unul din fondatorii acestuia.In prezent, el era in proces de divort cu a saptea sotie, Shawn King, cu 26 de ani mai tanara decat el.In vara, el a suportat o dubla tragedie, cand doi dintre copiii sai au decedat. Fiul sau Andy a murit in urma unui atac de cord la 65 de ani, iar fiica sa Chaia de cancer la 51 de ani.CITESTE SI: