A murit Miss Moneypenny din seria Bond

Actrita care a interpretat-o pe Miss Moneypenny din seria filmelor cu James Bond, Lois Maxwell, a murit, duminica, in locuinta sa din Australia, la varsta de 80 de ani, potrivit Sky News.

Lois Maxwell a dat viata persoanjului Miss Moneypenny pana in anul 1985, cand a jucat rolul secretarei sefulului M. pentru ultima oara, alaturi de Roger Moore, in "A view to kill".

In primul film din seria James Bond, din 1962, Lois Maxwell a jucat alaturi de Sir Sean Connery.

Ultimul ei rol a fost in thriller-ul "The Fourth Angel".

