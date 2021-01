A murit Nikolai Antoshkin, comandantul operatiunii de lichidare a dezastrului de la Cernobil. Avea 78 de ani si suferea de COVID -19

Informatia legata de moartea generalului a fost facuta publica de Vyacheslav Volodin, presedintele parlamentului rus, unde Antoshkin era deputat pentru partidul de guvernamant, Rusia Unita, din 2014, scrie nytimes.com Serghei Nevrov, seful fractiunii partidului in Parlament, a declarat ca generalul a fost internat in spital cu Covid-19.Generalul Antoshkin a fost un lider al lichidatorilor, echipele de lucratori militari si civili adunati in graba la locul dezastrului de la Cernobil. Infruntand riscuri enorme, au devenit eroi si sunt acum venerati in Rusia.Reactorul nr. 4 de la centrala nucleara de la Cernobil, la nord de Kiev, in Ucraina , a explodat la 26 aprilie 1986.Actiunile de stingere si curatare a locului au inceput in secret, dar mai tarziu au devenit publice.Dupa ce membrii unui echipaj de stingere a incendiilor au murit din cauza radiatiilor, tactica a trecut la combaterea focului din aer, cu elicoptere.Generalul Antoshkin, care la acea vreme servea intr-o unitate a Fortelor Aeriene Sovietice din Kiev, a devenit pilotul comandant al acestei operatiuni.Citeste si: