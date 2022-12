A murit "parintele" pantofilor Bata

Fondatorul fabricii de incaltaminte Bata, Thomas Bata, a incetat din viata, luni, la varsta de 93 de ani, la Toronto.

Vestea a fost data publicitatii de purtatorul de cuvant al acestuia care a precizat ca Bata a murit la spitalul Sunnybrook. Acesta mai avea o saptamana pana cand implinea 94 de ani.

El s-a nascut in Zlin, un mic orasel din Cehia, informeaza agentia italiana de stiri Ansa. Compania Bata devenise in ultimul an primul exportator mondial de incaltaminte de piele.

Thomas Bata (foto) s-a mutat la Toronto in 1984 si a fondat societatea "Bata Shoe Company". Impreuna cu sotia s-a intors in Cehia, in anul 1989. In intreaga lume se afla circa 5.000 de magazine Bata.

