A murit Sheldon Adelson, magnatul casinourilor din Las Vegas. A fost un sustinator infocat al lui Donald Trump

Principal finantator al Partidului Republican, Sheldon Adelson a fost un sustinator ferm al presedintelui Donald Trump si al premierului israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP si Reuters.Compania sa a amintit in comunicat partea vizionara a lui Adelson care, in industria turismului, este considerat arhitectul complexurilor hoteliere integrate."In Las Vegas, Macao si Singapore , viziunea domnului Adelson pentru complexurile integrate a transformat sectorul, a schimbat traiectoria companiei pe care el a fondat-o si a reinventat turismul in fiecare dintre aceste piete", a declarat Las Vegas Sands in comunicat. "Impactul sau asupra industriei va fi vesnic", se mai spune in text.Magnatul cazinourilor, al carui grup detine doua complexuri hoteliere de lux in Las Vegas - The Venetian si The Palazzo - si cazinouri in Macao si Singapore, si-a exprimat deschis sustinerea pentru presedintele republican Donald Trump.In Israel , Benjamin Netanyahu a beneficiat de pe urma generozitatii sale prin intermediul cotidianului gratuit Israel Hayom pe care Adelson l-a infiintat in 2007 si care este astazi unul dintre cele mai citite din Israel.Sheldon Adelson fi inmormantat in Israel, se precizeaza in comunicat.O ceremonie comemorativa ar urma sa aiba loc in Las Vegas "la o data ulterioara", a precizat grupul Sands.Citeste si: