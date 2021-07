A murit Esther Bejarano, una dintre ultimele supravietuitoare ale orchestrei de la Auschwitz

Ea a militat decenii la rand impotriva extremismului de extrema-dreapta si xenofobiei si a primit numeroase distinctii pentru activismul sau. A interpretat cantece evreiesti si antifasciste , impreuna cu fiul sau Joram si cu fiica sa Edna. Ei au facut recent un turneu in Germania cu trupa hip-hop Microphone Mafia. Esther Bejarano s-a nascut pe 15 decembrie 1924 , in orasul german Saarlouis. Parintii sai au fost ucisi de nazisti in Lituania in anul 1941, iar ea a fost incarcerata si obligata la munca fortata, inainte de a fi deportata la Auschwitz la inceputul anului 1943. Dar abilitatea sa de a canta la acordeon i-a salvat viata, reusind sa intre in orchestra de fete a lagarului. Dupa razboi, Esther Bejarano a emigrat in Israel , dar in 1960 a revenit impreuna cu sotul ei in Germania, unde s-a dedicat unei activitati artistice pentru care a primit numeroase distinctii de-a lungul anilor.Intr-un mesaj postat pe Twitter , ministrul de externe german Heiko Maas a descris-o pe Esther Bejarano drept "o voce importanta in combaterea rasismului si antisemitismului". "Minunata Ester Bejarano a cucerit oamenii cu vitalitatea ei si cu minunata sa poveste. Vocea ei ne va lipsi", a adaugat seful diplomatiei germane.