A scazut pretul drogurilor

Pretul drogurilor ilegale a scazut in ultimii cinci ani ajungand in 2006 la cota cea mai mica din istorie, a subliniat Observatorul European al Drogurilor si Toxicomanilor (OEDT) in raportul anual publicat astazi.

In ansamblul tarilor studiate, a scazut pretul mediu la radacina de cannabis (-19%), cocaina (-22%) si pentru heroina (-45%), de asemenea amfetamina si ecstasy-ul pot fi cumparate mai ieftin cu 20 si respectiv 40 de procente.

"Aceasta prima analiza ne-a permis sa scoatem in evidenta legaturile directe dintre scaderea pretului si alegerea drogurilor sau intre pret si gradul de consum" a explicat Paul Griffith, unul dintre cercetatorii OEDT care doreste sa aprofundeze cercetarile pentru a intelege mai bine dinamica pietii.

Chiar daca tendinta generala este de scadere a pretului, raportul OEDT a relevat variatii considerabile in functie de fiecare tara in parte. Norvegia, pretul unui gram de cannabis este de 12 euro, in timp ce in Portugalia este intre 5 si 10 euro. Cocaina se vinde cu 41 de euro gramul in Belgia, iar in Cipru, Romania si Norvegia, aceeasi cantitate este oferita pentru 100 de euro.

Un comprimat de ecstasy abia atinge trei euro in Lituania si in Polonia, dar in Grecia si Italia, pretul se invarte in jurul sumei de 20 de euro. Heroina este vanduta cu 12 euro gramul in Turcia fata de 141 de euro in Suedia

"Pretul este doar unul dintre factorii care influenteaza decizia unei persoane de a consuma droguri. Dar scaderea acestuia in Europa ramane un subiect care ne preocupa", a explicat Marcel Reimen

