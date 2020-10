"Ucigasul de batrane" din Italia, care a pretins ca este roman, s-a sinucis intr-o inchisoare din Padova

Ucigasul s-a sinucis dupa ce a ingerat gazul dintr-o butelie, conform altarimini.it, citat de Stirile ProTv In septembrie 2006, barbatul a lovit cinci femei batrane cu masina, ucigand una dintre ele, pe drumul dintre Rimini si Santarcangelo.In decembrie 2008, el a participat la un atac cu un cutit intr-un bar din Rimini.In prima instanta, albanezul a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Ulterior, Curtea de Apel din Bologna l-a condamnat la inchisoare pe viata.In anul 2017 a evadat din inchisoarea Sassari si a fost prins dupa trei saptamani in Olbia, in timp ce incerca sa paraseasca tara folosind un nume fals si pretinzand ca este roman.