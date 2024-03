Abu Musab al-Zarqawi, tradat si ucis in Irak

Premierul irakian Nuri al-Maliki a confirmat intr-o conferinta de presa la care au fost prezenti ambasadorul american la Bagdad, Zalmay Khalilzad, dar si comandantul fortelor americane din Irak, generalul George Casey ca iordanianul Abu Musab al-Zarqawi, pentru a carui prindere Statele Unite ofereau 25 de milioane de dolari, a fost ucis miercuri dupa-amiaza, intr-o operatiune americano-irakiana asupra unei ascunzatori din apropiere de Baaquba, declansata pe baza unor informatii din interiorul organizatiei.

Operatiunea a vizat "o ascunzatoare izolata si identificata", iar in urma atacului au fost ucisi atat al-Zarqawi - unul dintre cei mai cautati teroristi din lume -, cat si consilierul sau religios, seicul Abdul Rahman, alaturi de cel putin alte sapte persoane.

Generalul Casey a precizat ca trupul neinsufletit al lui al-Zarqawi a fost identificat de fortele coalitiei, pe baza amprentelor digitale, a fizionomiei si a cicatricelor.

Oficialii au anuntat, insa, ca vor continua lupta impotriva oricui merge pe calea lui al-Zarqawi, fiind intr-un razboi deschis impotriva membrilor retelei al-Qaida.

Pe numele sau real Ahmad Fadel Nazzal Al-Khalayleh, Zarqawi, s-a nascut la 20 octombrie 1966 in orasul iordanian Zarqa. A fost considerat de serviciile secrete americane drept unul din cei mai buni specialisti in arme chimice si biologice din cadrul retelei teroriste internationale Al Qaida, condusa de sauditul Osama Ben Laden, si a intrat in atentia opiniei publice internationale dupa ce fostul secretar de stat american Colin Powell l-a prezentat pe acesta in fata membrilor Consiliului de Securitate, la 5 februarie 2003, drept legatura dintre reteaua terorisa si regimul lui Saddam Hussein. La 7 februarie, Irakul a respins acuzatiile sefului diplomatiei americane.

Zarqawi apartine tribului Bani Hassan, unul din cele mai mari din Regatul Hasemit.

In 1992 a fost arestat in Iordania si a petrecut sapte ani in inchisoare pentru incercarea de rasturnare a monarhiei si de instaurare a unui califat islamic la Amman. La putin timp dupa eliberarea din inchisoare a incercat sa arunce in aer Hotelul Radisson SAS din Amman, unde se aflau mai multi turisti israelieni si americani. S-a refugiat in Pakistan si apoi in Afganistan, la Herat, unde a pus bazele unei tabere de antrenament specializate in explozibili.

In octombrie 2000, Abu Mussab Al Zarqawi a fost condamnat in contumacie la 15 ani de inchisoare, in cadrul procesului privind tentativa de atentat de la Hotelul Radisson din Amman, in care el a fost judecat alaturi de un lot de 28 de membri ai retelei teroriste.

In octombrie 2001, a luptat impotriva fortelor americane in Afganistan. Ranit in luptele cu militarii americani, i s-a amputat un picior.

In decembrie 2002, autoritatile iordaniene l-au acuzat pe acesta de a fi organizat asasinarea unui angajat al Agentiei Americane pentru Ajutor International la Amman, Lawrence Foley, la 28 octombrie 2002.

Autoritatile iordaniene au solicitat, la 18 decembrie 2002, regimului irakian extradarea lui Zarqawi, afirmand ca acesta se afla in Kurdistanul irakian, unde era in contact cu gruparea terorista Ansar al-Islam, o organizatie avand legaturi stranse cu reteaua Al Qaida.

Dupa seria de atentate sangeroase care au avut loc in primele doua luni ale anului 2005, soldate cu sute de morti si raniti, autoritatile americane au dublat, la 10 februarie 2005, recompensa oferita persoanelor care sunt dispusi sa ofere informati pretioasei ce pot conduce la capturarea acestuia, la 10 milioane de dolari. Dublarea recompensei pentru prinderea lui Zarqawi a avut loc dupa ce armata americana a interceptat o scrisoare de 11 pagini prin care acesta ii indemna pe luptatorii islamici sa-si intensifice campania anti-americana din Irak, avand in vedere termenul prevzut pentru predarea suveranitatii irakienilor, la 30 iunie 2005.

Atentatele sangeroase de la 9 noiembrie 2005, soldate cu 56 de victime la trei hoteluri din Amman, poarta si ele semnatura militantilor teroristi condusi de Zarqawi, acesta din urma asumandu-si la 10 noiembrie responsabilitatea pentru actele teroriste comise.

La 25 aprilie 2006 Zarqawi da publicitatii pe internet o inregistrare video in care lauda activitatea teroristilor in Irak.

Numarul doi din lista celor mai cautati teroristi din lume a fost ucis in cadrul unui raid al soldatilor americani asupra unei cladiri din orasul Baquba, aflat la circa 50 de kilometri nord-est de Bagdad. Serviciile secrete americane au transmis trupelor coalitiei informatia privind localizarea lui Zarqawi alaturi de consilierul sau spiritual, care de asemenea a fost ucis. Intreaga zona a fost initial securizata de trupele de securitate irakiene, iar trupele de interventie americane au declansat atacul.

