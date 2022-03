Accident cumplit: O masina s-a ciocnit cu un autobuz - cel putin 23 de morti

Cel putin 23 de oameni au murit si alti zece au fost raniti intr-un accident rutier in care au fost implicate un autobuz si un automobil in statul Puebla, din centrul Mexicului, au informat luni autoritatile.

"Trupurile total carbonizate a 21 de persoane au fost scoase din autobuz si alte doua in aceeasi stare au fost scoase din autovehicul", a declarat o sursa judiciara pentru AFP.

Accidentul s-a produs duminica seara, in apropiere de Jalpan, la circa 215 kilometri de Ciudad de Mexico.

Potrivit primelor marturii, autobuzul era plin cu pasageri la momentul dramei.

Vehiculul implicat in accident a blocat usile autobuzului, facand dificila evacuarea pasagerilor. Numai zece persoane au reusit sa scape din flacari iesind prin geamurile autobuzului, potrivit autoritatilor.

Ranitii, cu varste intre 17 si 39 de ani, sunt in prezent spitalizati in unitatea spitaliceasca La Ceiba si se afla in afara pericolului.

