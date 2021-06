Tragedie in sudul Pakistanului. Zeci de oameni au murit dupa ce un tren a intrat in plin intr-o alta garnitura deraiata VIDEO

Ghotki Deputy Commissioner Usman Abdullah said at least 30 people had been killed while 50 others had been injured in the incident. https://t.co/U8hhYVwlND - Dawn.com (@dawn_com) June 7, 2021

A heart breaking news come At least thirty passengers have been killed in a result of collision of two trains near Ghotki this morning so sad. 😉😉#Ghotki#TrainAccident #Pakistan #Sindh #mondaythoughts pic.twitter.com/0TIkPaZKkQ - Shakeel Bahadur🇯🇴🇯🇴 (@tharki09) June 7, 2021

Ultimele date arata ca ar fi 36 de decese in urma accidentului de tren.Oficialii au spus ca un tren a deraiat, iar un altul l-a lovit in provincia Sindh.Ranitii au fost dusi la spitalele din apropiere, iar unii dintre ei sunt in stare critica.Potrivit declaratiilor unui oficial din districtul Ghotki, opt vagoane au fost distruse, iar echipele de salvare intampina dificultati in misiunea de a scoate pasagerii prinsi in acestea.Nu este clar ce a facut ca trenul sa deraieze.Accidentul a avut loc in dimineaza zilei de luni, cand expresul Millat, care venea din Karachi, a deraiat. Expresul Sir Syed, care circula dinspre Rawalpindi, l-a lovit si l-a rasturnat.Trenul este un mijloc de transport foarte popular in Pakistan . Vagoanele sunt deseori supraaglomerate, iar starea trenurilor este precara. Accidentele feroviare sunt deseori cauzate de deraieri si coliziuni la intersectii care nu sunt controlate de personal.Potrivit autoritatilor, principalele trei cauze ale accidentelor feroviare in Pakistan sunt lipsa mentenantei sinelor, problemele de semnalizare si locomotivele vechi.