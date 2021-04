Accident feroviar in estul Taiwanului. Cel putin patru persoane au murit FOTO

Trenul, care mergea spre Taitung, a iesit de pe sine intr-un tunel la nord de Hualien.Unele vagoane s-au izbit de peretii tunelului, a transmis departamentul pompierilor intr-un comunicat.In tren se aflau 350 de persoane si actiunea de salvare este in desfasurare.Trei persoane au fost ranite grav si au fost spitalizate, iar aproximativ 20 au avut rani usoare si asteapta sa fie duse la spital. Este estimat ca cel putin patru oameni au decedat.Intre 80 si 100 de oameni au fost scosi din primele patru vagoane ale trenului, iar celelalte patru vagoane au fost "deformate" si accesul este dificil, au mai spus autoritatile.Cel mai grav accident feroviar din Taiwan in ultimele trei decenii a avut loc in 2018, cand 18 oameni au murit si 175 au fost raniti dupa ce un tren a deraiat in nord-estul tarii.