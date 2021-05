Cel putin 13 morti si 70 de raniti intr-un accident la metroul din Ciudad de Mexico

Equipos de emergencias atienden el descarrilamiento de trenes del @MetroCDMX en estacion Olivos de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. Evita la zona y permite el paso de cuerpos de atencion. #TrabajandoJuntos pic.twitter.com/IuIn2lY3wt - Secretaria de Gestion Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2021

#MisionECO|📍#Tlahuac, #CDMX



Personal de la @CNPC_MX se encuentra en sitio para coordinar acciones con @SGIRPC_CDMX y @GobCDMX tras el accidente ocurrido en la estacion #Olivos de la #L12 del @MetroCDMX.



🚨No te acerques a la zona, cuerpos de emergencia trabajan en el lugar. pic.twitter.com/5y5uNYNiXr- Proteccion Civil Mexico (@CNPC_MX) May 4, 2021

Ministerul pentru Managementul Riscurilor si Protectiei Civile a confirmat pe Twitter bilantul provizoriu al deceselor si al ranilor in incidentul care a avut loc in jurul orei 22.00, in apropierea statiei Olivos, din estul capitalei mexicane, anunta bbc.com Imaginile surprinse de camerele de supraveghere postate pe retelele de socializare ilustreaza exact momentul in care structura uriasa de beton se prabuseste peste vagoanele de metrou.Salvatorii au sosit la scurt timp si au deschis usile vagoanelor pentru a incerca sa scoata victimele.Seful guvernului din Ciudad de Mexico, Claudia Sheinbaum, a scris pe Twitter ca fortele de interventie se afla la fata locului pentru a da primul ajutor. "Lucreaza pompieri, personal de securitate publica. Mai multe spitale asigura interventia", a scris Sheinbaum.Metroul capitalei mexicane transporta aproximativ 6 milioane de persoane zilnic, ceea ce il face unul dintre cele mai aglomerate din lume.