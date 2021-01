Accident cumplit intr-o mina de aur. Minerii prinsi in subteran ar putea astepta inca 15 zile pentru a fi salvati

O explozie a avut loc la mina Hushan din Qixia, o regiune majora producatoare de aur din provincia Shandong in 10 ianuarie si de atunci salvatorii se chinuie sa elibereze iesirea din mina.Unul dintre cei 22 de muncitori a murit, 11 sunt in viata, iar despre 10 dintre cei aflati in tura la momentul producerii exploziei nu se stie nimic pana la aceasta ora.Salvatorii au forat noi puturi joi pentru a ajunge la 10 dintre barbatii din partea de mijloc a minei, aflati la mai mult de 600 de metri de intrare. Minerilor li s-au trimis alimente si echipamente medicale, anunta Mediafax.Pentru a putea elibera calea de evacuare ar mai fi nevoie de cel putin 15 zile, sustine Gong Haitao, seful adjunct al departamentului de presa al Yantai.CITESTE SI: