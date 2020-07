Accident stupid. Un barbat care isi facea selfie a cazut de pe schelele catedralei din Regensburg

Barbatul a putut totusi sa isi foloseasca apoi telefonul mobil pentru a cere ajutor, a declarat sambata un purtator de cuvant al Politiei locale. Mai multi trecatori au alertat serviciile de urgente.Pompierii locali l-au gasit pe acel barbat la o inaltime de aproximativ 50 de metri, pe o platforma, in proximitatea unei bariere de protectie. Potrivit Politiei germane, barbatul in cauza, care se afla aparent in stare de ebrietate, cazuse de la o inaltime de cinci metri.Tanarul de 28 de ani a suferit rani de o gravitate moderata si a fost transportat la spital. Mai multe selfie-uri au fost descoperite in telefonul sau mobil, au dezvaluit politistii germani.Catedrala din Regensburg, un oras din sudul landului Bavaria, este inconjurata adeseori de schele in aceasta perioada a anului, a declarat sambata un purtator de cuvant al Politiei locale. In fiecare an, mai multe persoane escaladeaza acele schele. Turnurile catedralei se afla in prezent in renovare.Tanarul de 28 de ani ar fi ajuns pana pe acoperisul bisericii, care este depasit doar de turnurile catedralei, ce au o inaltime de 105 metri.El poate fi vizat de mai multe capete de acuzare, inclusiv pentru patrundere neautorizata pe o proprietate. Catedrala Sfantul Petru este sediul Diocezei Catolice din Regensburg.