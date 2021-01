Accident teribil in Algeria: 20 de oameni au murit pe loc, iar alte 11 au fost grav ranite

Alte unsprezece au fost ranite in accidentul ce a avut loc joi in provincia sudica Tamanrasset, potrivit agentiei algeriene, citand serviciul de aparare civila.Majoritatea victimelor erau cetateni ai unor diferite tari africane, a declarat APS fara a oferi detalii suplimentare.Unul dintre morti era cetatean algerian, potrivit website-ului de stiri algerian Elkhabar.Cauza accidentului nu este inca clara.Tamanrasset, situata langa frontierele cu Mali si Niger, este considerata un punct de tranzit pentru migrantii africani care doresc sa mearga in Europa.