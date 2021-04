Cronica neagra a tragediilor provocate de defectiunile instalatiilor de oxigen. Victime nevinovate in unitatile ATI din intreaga lume

In data de 4 aprilie 2020, Spitalui Watford, Hertfordshire, localitate din sudul Angliei, a anuntat o situatie de urgenta, dupa ce au descoperit probleme tehnice cu echipamentele sale de oxigen care ar putea afecta pacientii cu COVID-19. Politia locala a blocat accesul in spital, iar conducerea unitatii sanitare a transferat pacientii la alte spitale din zona, potrivit Sky News Oxigenul a 19 pacienti internati la Spitalul Charles-Le Moyne, in Longueuil, Quebec, Canada , a fost intrerupt accidental pentru aproape un minut, in dimineata zilei de 5 iunie 2020, din cauza unor lucrari efectuate la reteaua de gaze a unitatii sanitare. In urma incidentului, o femeie in varsta de 71 de ani a murit, relateaza Toronto Star Un incident similar s-a intamplat in Spitalul Municipal Luminis, din Lanham, Maryland, in Statele Unite ale Americii, pe data de 15 ianuarie, unde o valva de oxigen a fost oprita accidental, in timpul unor lucrari de mentenanta. Valva nu a fost etichetata corect, potrivit reprezentantilor spitalului. Doi pacienti si-au pierdut viata, noteaza FOX 5 In data de 3 ianuarie, toti pacientii cu coronavirus dintr-o unitate de terapie intensiva din Al Husseiniya, Sharqia, Egipt , au murit dupa ce alimentarea cu oxigen a sectiei a esuat. Incidentul s-a intamplat dupa ce nivelul de oxigen a fost aproape sub 2 la suta si nu a existat nici suficienta presiune, nici suficient oxigen pentru a salva vietile pacientilor, relateaza Daily News Egypt . Cu cateva ore inainte de acest incident, pacientii unui alt spital din Egipt - Spitalul General Zefta - au suferit aceeasi soarta, decedand la Terapia Intensiva, din cauza neglijentei si a nivelului prea scazut de oxigen din tuburi.Filmarile capturate de una dintre rudele pacientului, luate la spitalul central El Husseineya din provincia Ash Sharqia, preluate de Middle East Monitor , au devenit virale online.Reprezentantul parlmentar al circumscriptiei electorale Al Husseiniya, Sayed Rahmo, declara, la acea data: "Din informatiile mele, directorul Spitalului a fost anuntat, cu cel putin o ora inainte de catastrofa, despre nivelul scazut de oxigen si nu a luat nicio masura". Directorul spitalului a declarat ca pacientii au murit "natural", in timp ce erau pe ventilatoare si a negat lipsa aprovizionarii cu oxigen.In data de 12 aprile, o femeie in varsta de 67 de ani din Walsall, Marea Brianie, suspecta de coronavirus, a murit intr-un incendiu, in propria locuinta, dupa ce tubul de oxigen cu care era tratata in ambulatoriu a explodat, relateaza Express & Sta r. Paramedici, prezenti la fata locului in momenul accidentului, au declarat ca au vazut scantei din ce in ce mai mari iesind din partea suberioara a tubului de oxigen. In urma investigatiilor, s-a stabilit ca "cea mai probabila cauza" a exploziei a fost acumularea de presiune cauzata de particulele din cilindrul rezervorului (numita in raportul oficial "compresie adiabatica"). Potrivit BBC , in data de 19 decembrie 2020, cel putin 10 pacienti au murit in Turcia , dupa ce un cilindru de oxigen a explodat la spitalul privat Sanko University din Gaziantep, care trata pacientii cu Covid-19. Cauza explozei a ramas necunoscuta.Accidentul a fost similar cu tragedia de la Spitalul Judetean Piatra Neamt , din 14 noiembrie 2020, in care au murit 10 persoane, dupa ce un incendiu izbucnit de la un injectomat s-a raspandit la sursa de oxigen, cauzand o explozie.