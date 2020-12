Ambasadorii statelor UE au dat unda verde pentru aplicarea provizorie a acordulul post-Brexit de la 1 ianuarie

'Ambasadorii (Celor 27) au aprobat in unanimitate aplicarea provizorie de la 1 ianuarie 2021 a acordului de comert si cooperare intre UE si Regatul Unit', a transmis pe Twitter presedintia germana in exercitiu a Consiliului UE.Adoptarea oficiala de catre guvernele UE este asteptata sa aiba loc cel tarziu marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT), adauga aceeasi sursa.Votul in parlamentul britanic urmeaza sa se desfasoare miercuri.Citeste si https://ziare.com/stiri/avion/enigmele-revolutiei-cum-a-fost-doborat-avionul-care-pleca-de-la-bucuresti-1652927