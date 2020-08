Actrita Lori Loughlin din "Full House" a fost condamnata la doua luni de inchisoare in scandalul privind admiterea in universitati de elita

Loughlin a pledat vinovat in mai pentru acuzatia de transfer bancar fraudulos. Sentinta a fost acceptata ca parte a intelegerii sale. Ea va plati si o amenda de 150.000 de dolari, va fi supravegheata doi ani si va efectua 100 de ore in serviciul comunitatii.Judecatorul Nathaniel Gorton i-a reprosat lui Loughlin ca a corupt sistemul de educatie superior si a remarcat ca a trait "o viata de basm".Avocatul lui Loughlin a cerut sa i se permita sa ispaseasca sentinta la inchisoarea din Victorville, California.In luna mai, Lori Loughlin si sotul ei, designerul Mossimo Giannulli, au pledat "vinovat" - dupa un an si doua luni de la izbucnirea scandalului "Varsity Blues", in care zeci de parinti au fost acuzati de inselatorie privind admiterea copiilor lor la universitati de elita din SUA.In acest caz, denumit de FBI "Varsity Blues", mai mult de 20 de parinti au pledat "vinovat", inclusiv actrita Felicity Huffman, care a fost condamnata si a ispasit o pedeapsa de 11 zile de inchisoare si munca in folosul comunitatii dupa ce a platit 15.000 de dolari pentru modificarea rezultator fiicei ei la testele finale, luate in considerare pentru admiterea la universitate.Citeste si: