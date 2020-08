Acuzatii de viol si trafic de persoane la adresa fostului presedinte bolivian Evo Morales

Plangerea penala a fost emisa dupa ce in presa nationala au aparut fotografii in care fostul lider de stanga in varsta de 60 de ani apare alaturi de o femeie tanara, aparent minora la acel moment.Morales, care a fost presedintele Boliviei intre 2006 si 2019, traieste in exil in Argentina dupa alegerile din noiembrie care au fost intens disputate. El a renuntat la functie in urma unor manifestatii de amploare in care erau contestate rezultatele votului. Un guvern interimar de dreapta a preluat atunci conducerea.Presupusa relatie dintre el si o femeie in varsta de 19 ani, identificata ca N.M., a inceput cand ea era minora.Viceprim-ministru Guido Melgar a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca fotografiile extrase dintr-un telefon mobil apartinand unei rude a femeii o arata pe aceasta in calatorii cu Morales."Ce este curios aici este ca ea era minora la acel moment si, cum toti stim, ca un minor sa calatoreasca are nevoie de permisiunea parintilor", a spus Melgar.Femeia avea 14 ani, aparent, cand a inceput sa il insoteasca pe presedinte in calatorii, a scris agentia spaniol Efe.Este anchetat si rolul familiei privind "permisiunea" ca ea sa calatoreasca cu Morales, a mai spus Melgar.El a adaugat ca Guvernul nu stie unde se afla acum N.M., dar are dovezi ca familia ei a vizitat Argentina.Conform legii din Bolivia, violul este pedepsit cu inchisoare de la 2 la 6 ani, iar traficul de persoane, cu 15 ani de inchisoare.Evo Morales a fost unul dintre cei mai longevivi lideri din America Latina. Nascut in zona rurala din regiunea vestica Oruro, intr-o familie Aymara, el a devenit primul presedinte indigen al tarii. Indigenii reprezinta aproximativ doua treimi din populatia Boliviei.De la venirea lui in functie, saracia extrema a scazut de la 38%, in 2006, la 17%, in 2018, dar criticii lui au spus ca nivelul a crescut din nou in ultimii doi ani ai mandatului lui.Dupa o decizie controversata a Curtii Constitutionale de a elimina limitarea numarului de mandate, Morales a intrat in cursa, in octombrie 2019, pentru al patrulea mandat consecutiv. Rezultatul alegerilor a fost disputat, iar rivalul lui Morales, Carlos Mesa, a spus ca este incorect si acest lucru a fost urmat de saptamani de proteste in intreaga tara.