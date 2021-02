Prima aparitie a fostului presedinte american Donald Trump, ignorata de Administratia Biden: "Cine este Trump?"

Anticipand noi atacuri ale fostului presedinte , Casa Alba intentioneaza sa ignore cu totul aparitia acestuia, sugerand ca predecesorul lui Biden este o poveste ce tine de trecut si nu de viitor, asa cum incearca sa acrediteze echipa lui Trump cu noul slogan " America , priveste inainte"."Fara niciun dubiu, atentia noastra nu se indreapta spre ce spune presedintele Trump" la Conventia conservatorilor (CAPC), a reactionat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters.De altfel, aceasta este o strategie care s-a dovedit eficienta si in trecut, potrivit unor analisti consultati de Reuters."Biden respecta o regula politica veche: sa nu stai niciodata in calea unui tren defect care deraiaza", a comentat Bob Shrum, fost strateg al democratilor si director al centrului de stiinte politice de la Universitatea Southern California.Potrivit sondajului Gallup, Biden continua sa stea foarte bine in sondaje, cu 55% incredere.In plus, presedintele a castigat recent prima sa batalie legislativa in Congres, reusind sa obtina adoptarea in Camera Reprezentantilor a planului de redresare a Amercii in valoare de 1.900 de miliarde de dolari, plan care prevede asistenta financiara pentru categoriile sociale profund afectate de pandemie."De ce s-ar lua la tranta cineva care are o rata de 60% in sondaje cu cineva care are doar 33%. Nu are niciun sens", a mai comentat Shrum.