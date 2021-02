"Luna de miere" pentru presedintia Biden s-a incheiat: "Au unele probleme care o asteapta chiar dupa colt"

Biden a reusit sa anuleze politicile predecesorului sau Donald Trump , de la cele privind schimbarile climatice la interdictiile de calatorie, in timp ce rata zilnica de distribuire a vaccinurilor pentru Covid-19 a crescut, transmite Reuters.Aceasta a fost insa partea usoara. Strategia mai larga a democratilor - sa evite luptele politice pe care nu le pot castiga, sa se concentreze pe politici atragatoare pentru alegatori si sa ignore in mare parte atacurile republicanilor - vor deveni tot mai dificile in lunile urmatoare, afirma democrati si republicani, chiar daca milioane de oameni sunt vaccinati, iar economia isi revine."Au unele probleme care asteapta chiar dupa colt ", a spus Jim Manley, care a fost principalul consilier al fostului lider al majoritatii democrate din Senat, Harry Reid.Biden a facut multe dintre schimbarile pentru care are autoritate prin decrete. Intre problemele viitoare se afla promovarea unor legi fata de care democratii sunt divizati, cum ar fi reducerea datoriilor studentesti, majorari de taxe si restrictii in industria energiei.Apoi, mai sunt probleme care au definit conflictele politice americane pe parcursul unei generatii, precum poate obtine cetatenie, cat de usor ar trebui sa fie sa votezi, daca guvernul trebuie sa plateasca pentru asistenta medicala si cine ar trebui sa aiba dreptul sa poarte arma.Intre timp, multe dintre problemele dificile, de la tarifele comerciale impuse Chinei la supravegherea sectorului tehnologiei, sunt inca analizate de Casa Alba