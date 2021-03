Pus sub acuzare in Republica Moldova. Ce a patit fostul deputat PSD Adrian Rizea

Pocuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis spre examinare in judecata dosarul de invinuire a fostului deputat roman Cristian Rizea , care a primit cetatenia Republicii Moldova prin procedura de recunoastere a cetateniei, in anul 2017.Potrivit unui comunicat PCCOCS, in cadrul acestei proceduri, in formularul completat, acesta a indicat date care nu corespund adevarului."Mai exact, invinuitul a declarat oficial ca nu i-ar fi aplicabila interdictia de acordare a cetateniei Republicii Moldova. Totusi, la acel moment, invinuitul cunostea cu certitudine faptul ca era cercetat penal de autoritatile judiciare romane si ca avea statut de inculpat pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, fapt care nu i-ar fi permis obtinerea cetateniei. Prin urmare, procurorii PCCOCS au trimis in judecata dosarul de invinuire a acestuia pentru "declaratia necorespunzatoare adevarului, facuta unui organ competent in vederea producerii unor consecinte juridice, pentru sine sau pentru o terta persoana, atunci cand, potrivit legii sau imprejurarilor, declaratia serveste pentru producerea acestor consecinte", se arata in comunicat.Rizea nu-si recunoaste vina pentru cele imputate. Potrivit legii, infractiunea de care este invinuit se pedepseste cu amenda in marime de pana la 47.500 MDL sau cu inchisoare de pana la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la 5 ani.