Un sofer roman de tir s-a trezit cu batai puternice in plafonul cabinei, in timp ce se afla in mers pe o autostrada din Germania. Ce s-a intamplat cand a verificat remorca

Tanarul iesise pe o gaura din prelata remorcii si a urcat pe cabina tirului. A batut in tabla incercand sa-i atraga atentia romanului de starea precara a grupului, conform libertatea.ro. Mai multi soferi, care l-au vazut pe barbat pe cabina TIR-ului au alertat autoritatile, iar camionul a fost oprit de politisti la intersectia Oberaudorf.Sase persoane au fost descoperite in remorca automobilului, acestia fiind afgani cu varste cuprinse intre 16 si 26 de ani.Ei au povestit cum contrabandistii din Romania au deschis in secret remorca, i-au urcat in ea si apoi au inchis-o din nou din exterior. Cand a cautat in remorca, politia federala a gasit cartile de azil romane rupte ale celor sase afgani.Conform constatarilor initiale, soferul in varsta de 53 de ani nu stia ca exista persoane in camionul lui si de aceea a fost lasat liber sa isi continue cursa.