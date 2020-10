Sase agenti ai serviciului militar de informatii rus au fost inculpati in SUA pentru atacuri cibernetice care au vizat alegerile din Franta si JO din 2018

Acesti agenti "sunt acuzati ca au comis seria de atacuri informatice cea mai distructiva si perturbatoare atribuita vreodata unui singur grup", a declarat in cadrul unei conferinte de presa adjunctul ministrului justitiei, John Demers, responsabil pentru securitate nationala.Acesti pirati informatici sunt acuzati ca au desfasurat aceste operatiuni intre 2015 si 2019. Potrivit justitiei americane, primul lor atac a vizat reteaua electrica din Ucraina , privand populatia de incalzire in plina iarna.Ei sunt apoi suspectati ca au atacat cu malware-ul NotPetya care, in iunie 2017, a contaminat mii de calculatoare din lume, perturband infrastructuri critice, precum organismul de control al sitului accidentului nuclear de la Cernobal si porturile din Mumbai si Amsterdam."Inculpatii au sustinut, de asemenea, o operatiune de piratare si de scurgeri de informatii in zilele care au precedat alegerile franceze din 2017", a adaugat Demers.In 2018, campanii de phishing au vizat Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, la care delegatia rusa, acuzata de dopaj, nu a putut participa