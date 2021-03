Agentia Europeana a Medicamentului ramane "ferm convinsa" de beneficiile vaccinului impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford

"Suntem in continuare ferm convinsi ca avantajele vaccinului AstraZeneca in preventia covid-19, cu riscul asociat acestei (boli) de spitalizare si deces, sunt mai importante decat riscul acestor efecte secundare", a declarat, intr-o videoconferinta, directoarea executiva a EMA Emer Cooke.Administrarea vaccinului dezvoltat de catre grupul farmaceutic suedezo-britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford a fost suspendata in mai multe state membre UE in urma semnalarii unor posibile efecte secundare grave.Aproximartiv 15 tari, inclusiv Italia, Germania si Franta, au suspendat din precautie utilizarea vaccinului AstraZeneca-Oxford, in urma semnalarii unor probleme sangvine la persoane vaccinate cu acest vaccin, si anume dificultati in coagularea sangelui sau formarea unor cheaguri de sange (tromboza)."La ora actuala, nimic nu indica faptul ca vaccinarea a cauzat aceste probleme. Ele nu au fost mentionate in teste clinice si nu sunt inregistrate ca efecte secundare cunoscute sau asteptate", a anuntat Emer Cooke.EMA ia situatia "foarte in serios", a subliniat ea.CITESTE SI: Cat de intemeiata este panica "vaccinului AstraZeneca". Cazurile de coagulare a sangelui, mai numeroase la Pfizer Teste clinice au aratat ca "numere foarte mici de dezvoltari de cheaguri de sange", a precizat ea.Comitetul de Securitate din cadrul EMA, cu sediul la Amsterdam, se reuneste marti pentru a evalua noi informatii si urmeaza sa ajunga la o concluzie in cadrul unei reuniuni speciale prevazute joi, a anuntat directoarea EMA."Este, asadar, un proces continuu. Nu ma aflu aici pentru a va prezenta actaulizarea examenului stintific", a avertizat ea.Grupul consultativ de experti OMS in vaccinare se reuneste, de asemenea, marti, pentru a discuta despre vaccinul dezvoltat de catre laboratorul suedezo-britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford.