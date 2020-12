Agentia medicamentului din SUA cerceteaza cinci reactii alergice inregistrate la persoanele carora li s-a administrat vaccinul anti-Covid facut de Pfizer

Conform sursei citate, doctorul Peter Marks, director al Centrului pentru evaluare si cercetare biologica din cadrul FDA, a delarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca reactiile alergice au fost raportate in mai mult de un stat, printre care Alaska.Marks a spus ca o substanta numita Polietilenglicol este un ingredient in vaccinul Pfizer - cat si in cel de la Moderna aprobat vineri - care "ar putea fi vinovatul" care provoaca reactiilor alergice.Marks a spus ca reactiile alergice la Polietilenglicol ar putea fi oarecum mai comune decat s-a crezut initial. Cazurile din Alaska au fost similare cu doua cazuri raportate saptamana trecuta in Marea Britanie.Autoritatea de reglementare din Marea Britanie a spus ca oricine cu un istoric de reactii anafilactice sau cu reactii alergice severe la medicamente sau mancare ar trebui sa nu se vaccineze cu vaccinul Pfizer.Pe de alta parte, FDA a precizat ca majoritatea americanilor cu alergii ar trebui sa fie in siguranta la vaccinare, subliniind ca doar persoanele cu antecedente severe in privinta reactiilor alergice la vaccinuri ar trebui sa evite imunizarea.