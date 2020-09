Agentul de tip Noviciok folosit asupra lui Navalnii, ''mai puternic'' decat variantele anterioare (presa)

Revista scrie ca informatia ar proveni de la seful serviciului de informatii externe german si ar fi fost divulgata in cadrul unei intalniri secrete.Fara a cita nicio sursa, Der Spiegel mai scrie ca o delegatie din partea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) ar fi efectuat o vizita la spitalul din Berlin in care Navalnii este internat.Agentul neurotoxic Noviciok a fost utilizat si impotriva fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 2018, in Anglia. Potrivit autoritatilor britanice, GRU, serviciul de informatii al armatei ruse, este principalul suspect. Acest caz a dus la instituirea de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei.Spitalizat in coma la sfarsitul lunii august in Siberia, dupa ce i se facuse rau in avion, Navalnii (44 de ani) a fost transferat la Berlin, unde medicii au concluzionat ca el a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, conceput in perioada sovietica in scopuri militare.Berlinul si partenerii sai occidentali cer explicatii Moscovei, care respinge categoric aceste acuzatii si a initiat deocamdata doar verificari preliminare in acest caz, fara a deschide o ancheta.In acelasi timp, politia din transporturi din Tomsk, unde s-a aflat Navalnii inainte de a se imbarca spre Moscova , a anuntat ca a stabilit cronologia deplasarilor lui Aleksei Navalnii in Siberia si ce a baut acesta inainte de a i se face rau in avion luna trecuta, iar acum incearca sa localizeze un martor care a parasit tara, a indicat vineri Ministerul de Interne rus.In zilele care au urmat spitalizarii lui Navalnii, purtatoarea sa de cuvant a negat categoric ca acesta ar fi consumat alcool.Ministerul de Interne rus indica in acelasi comunicat ca politia a interogat cinci din cele sase persoane care l-au insotit pe Navalnii in calatoria sa in Siberia, iar in prezent este in cautarea celei de-a sasea, Marina Pevcih, rezidenta britanica care ar fi plecat in Germania pe 22 august.