Ajutor pentru Gaza: Israelul vrea un mecanism international pentru a ocoli Hamas

Armata israeliana acuza cu regularitate Hamas de deturnarea ajutorului international destinat enclavei saracite sub blocada israeliana de aproape 15 ani in scopuri militare si de utilizarea accesoriilor din metal ale canalizarilor pentru a fabrica rachete."Pentru a atinge obiectivele reabilitarii Fasiei Gaza fara ca aceasta sa constituie o amenintare pentru Israel , populatia din Gaza si din regiune, eforturile de reconstructie vor trebui sa implice un larg evantai de actori", a indicat un responsabil al Ministerului Apararii israelian, sub rezerva anonimatului.Ministerul, condus de fostul sef al Statului Major al armatei Benny Gantz cere "o implicare mai completa a Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP, a presedintelui Mahmoud Abbas cu sediul in Cisiordania) pentru a evita cresterea resurselor Hamas si cu scopul de a ajunge direct la populatia" enclavei.Potrivit acestui responsabil, finantarea si organizarea reconstructiei trebuie sa treaca prin "crearea unui mecanism implicand principali actori, intre care SUA si Europa", dar si actori regionali, precum tarile Golfului, Egiptul, mediator traditional intre Hamas si Israel, si Iordania vecina.Aflata sub controlul islamistilor din Hamas din 2007, Fasia Gaza, subminata de saracie si somaj, cu o populatie de doua milioane de locuitori, a fost scena a patru razboaie intre Israel si Hamas din 2008 pana in prezent.Un armistitiu este in vigoare de vineri, dupa 11 zile de confruntari sangeroase, soldate cu peste 200 de morti in enclava palestiniana si 12 morti in partea israeliana. Eforturile diplomatice se concentreaza in special pe reconstructie si calmarea tensiunilor.Presedintele american Joe Biden isi anuntase sambata intentia de a acorda un ajutor financiar "major" pentru "reconstruirea" Gazei, dar fara a da Hamasului "oportunitatea de a-si reface sistemul de armament".Seful diplomatiei americane este asteptat marti in regiune pentru intrevederi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele ANP, Mahmoud Abbas, in special in legatura cu acest subiect.