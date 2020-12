Ce angajamente si plati prevede al doilea proiect de buget al Comisiei Europene pentru anul 2021

"In urma acordului obtinut ieri, in cadrul Consiliului European, privind bugetul UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027 si instrumentul temporar de redresare NextGenerationEU, Comisia Europeana a prezentat un al doilea proiect de buget pentru 2021", a informat CE.Acesta este un pas procedural care reflecta pe deplin acordul politic informal la care s-a ajuns la 4 decembrie 2020 intre Parlamentul European si Consiliu, sub coordonarea Comisiei. Proiectul de buget prevede angajamente in valoare de 164 de miliarde de euro si plati in valoare de 166 de miliarde de euro.Odata adoptat, acest buget - primul din cadrul financiar multianual 2021-2027 - va permite UE sa mobilizeze fonduri publice semnificative care sa asigure un raspuns continuu al UE la pandemia de coronavirus si la consecintele acesteia; sa demareze o redresare durabila si sa protejeze si sa creeze locuri de munca. Astfel, vom putea incepe sa investim in viitor pentru a crea o Europa mai ecologica, mai digitala si mai rezilienta."Salut calduros faptul ca ne indreptam catre finalizarea bugetului UE pentru anul 2021. Odata adoptat, toti cetatenii UE vor beneficia de acest buget, care va constitui un sprijin direct pentru redresarea noastra comuna, pentru cercetatorii, intreprinderile si fermierii nostri, dar si pentru regiuni si partenerii nostri externi.In etapa urmatoare, aceasta propunere necesita aprobarea rapida a Consiliului pentru ca Parlamentul European sa voteze cu privire la aceasta in cadrul sesiunii sale plenare din perioada 14-17 decembrie. Acest lucru ar permite intrarea in vigoare a bugetului la 1 ianuarie 2021", afirma comisarul Johannes Hahn, responsabil pentru buget, referindu-se la propunere.Citeste si: