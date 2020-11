Peste 100 de nereguli au fost semnalate in primele doua ore de la deschiderea urnelor in Republica Moldova

Potrivit Promo-LEX, in unele sectii de votare nu se poarta masti de protectie si au urne nesigilate, in alta - a fost deconectata energia electrica, in alta se fotografiau buletinele de vot, inca la una - la vot au fost adusi 15 oameni cu trei automobile, iar in alta a fost depistata o persoana decedata pe listele alegatorilor, anunta agora.md In primele doua ore de la inceperea votului, asociatia a primit de la observatorii sai din teritoriu 105 de raportari de incidente si a analizat peste 60 dintre acestea.Citeste si: