Alegeri legislative in Croatia. Conservatorii, bine cotati pentru a pastra puterea

Scrutinul, care s-a desfasurat in umbra unei recrudescente a contaminarilor cu noul coronavirus, era anuntat ca fiind extrem de strans. Dar HDZ al premierului Andrej Plenkovic si-ar fi devansat categoric principalii rivali din coalitia de centru-stanga condusa de social-democratii lui Davor Bernardic, potrivit unui exit poll realizat de Ipsos.Conservatorii care domina viata politica de la proclamarea independentei de catre Croatia in 1991 sunt creditati cu 61 de locuri din cele 151 ale parlamentului. Coalitia de centru-stanga ar obtine 44 de locuri, in timp ce partidul lui Miroslav Skoro, un cantaret populist si nationalist, ar fi obtinut 16 locuri.In absenta majoritatii absolute, premierul va trebui sa angajeze negocieri delicate care ar putea dura cateva zile. Una din optiunile posibile pentru HDZ ar fi sa inceapa convorbiri cu "Miscarea Patriotica" a lui Miroslav Skoro.Incertitudinile asupra viitorului au dominat campania in timp ce economia croata, ultradependenta de turism, ar urma sa inregistreze o pierdere de 10%, cea mai grava contractie din ultimele decenii.Andrej Plenkovic, 50 de ani, fost diplomat versat in probleme europene, a jucat cartea vremurilor sumbre in viitor pentru a cere alegatorilor sa ramana fideli partidului."Trebuie sa facem lucruri serioase si nu sarlatanism", a spus premierul. "Croatia nu are nevoie de experimente ca Bernardic sau Skoro".Partidul aflat la putere si-a etalat controlul relativ asupra crizei sanitare. Cu circa 110 morti si 3.000 de contaminari, aceasta tara balcanica membra a Uniunii Europene a evitat scenariile explozive din alte parti.Dar de doua saptamani dupa bilanturi cvasinule sau chiar nule, cateva zeci de contaminari au fost inregistrate zilnic, la fel ca in perioada de varf initiala.Davor Bernardic, 40 de ani, caruia adversarii ii reproseaza o lipsa de charisma, acuzase guvernul ca a pus Croatia "in pericol", decizand desfasurarea alegerilor in timpul pandemiei.Opozitia a speculat de asemenea o serie de scandaluri in care era implicat HDZ pentru a denunta "calea coruptiei". "Propunem schimbari clare pentru un nou inceput pentru Croatia", a declarat social-democratul dupa ce a votat.Miroslav Skoro, 57 de ani, fost membru al HDZ care a atras o parte a aripei drepte a partidului conservator dezamagita de politicile moderate ale lui Andrej Plenkovic, afirma de asemenea ca este "singurul garant al schimbarii".In asteptarea rezultatelor finale, numerosi croati vor ca situatia sa se schimbe intr-o tara care sufera de o imigratie masiva din cauza salariilor modeste si a coruptiei.